Sala vuota per Profumo

Dicono che… da domani tutte le strutture di partito verranno mobilitate per assicurare un’ampia partecipazione al convegno di sabato prossimo sulla scuola alla Gam. I dirigenti del Pd sperano così di non replicare il flop registrato ieri all’iniziativa sull’energia dove ad ascoltare il ministro Profumo non c’erano più di una quarantina di persone in sala