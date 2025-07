Tutte le buone ragioni del Sì Tav

Al Salone del libro presentazione del volume sulla Torino-Lione scritto da Esposito e Foietta. Per dare voce a chi è favorevole all'opera e per riaffermare il senso di una battaglia riformista

La Torino-Lione non è solo una linea ferroviaria controversa, ma un paradigma che rilancia la vera differenza tra progressisti e conservatori. Tra chi pensa che il nostro Paese debba integrarsi con coraggio in un grande progetto europeo e per questo debba investire sul futuro e produrre ricchezza da distribuire in modo più equo; e chi, cavalcando la paura, teorizza il declino economico e sociale e l’isolamento, propone la decrescita, che è sempre “infelice” e risponde alle sfide della globalizzazione con il localismo. Corre su questo binario politico il libro “Tav Sì. Dati, numeri e motivi per realizzare un’opera fondamentale per l’Italia e l’Europa” che viene presentato oggi al Salone del libro (ore 13 presso la Sala Rossa del Lingotto). Scritto a quattro mani da Stefano Esposito, politico schierato "senza se e senza ma" per la realizzazione dell’opera, e da Paolo Foietta, esperto di pianificazione territoriale e componente dell’Osservatorio tecnico, intende colmare il vuoto di informazione sull’argomento. «Non esistono libri a sostegno dell’utilità della Torino-Lione», spiega il parlamentare democratico, e proprio per consentire la più ampia diffusione gli autori e l’editore (Artema) hanno scelto di distribuirlo gratuitamente. È infatti possibile scaricarlo in formato pdf e e-book direttamente dal portale www.TAVSI.it

Il volume contiene analisi, dati, proiezioni di scenari, mette a confronto infrastrutture e delinea sviluppi dei territori interessati. Non si sottrae neppure di fronte alle questioni relative agli ingenti costi e alle reali ricadute in termini economici ed occupazioni che dovrebbe assicurare al territorio valsusino, piemontese e nazionale. Ma sull’opera si gioca la credibilità della sinistra italiana, sostiene nella prefazione Pier Luigi Bersani. «Una parte di coloro che contestano la Torino-Lione – scrive il leader del Pd – non si oppone solo alla realizzazione di un’importante infrastruttura (…), ma non riconosce il processo democratico attraverso cui si è giunti alla decisione». Un compito, la costruzione del consenso, che costa fatica e, spesso, pure isolamento e solitudine, come Bersani ricorda citando Federico Caffè: «E il lavoro di Esposito e Foietta è la migliore traduzione di questa fatica del riformista».