Bonsignore bacchetta i “ribelli”

Per l’europarlamentare i cinque di Progett’Azione hanno sbagliato i tempi. Riunisce la componente per decidere se e quando aderire al nuovo gruppo in Regione. Comba e Costa in standby

Un’accelerazione incomprensibile e inopportuna. Vito Bonsignore non ha per nulla gradito la mossa che ha portato qualche giorno fa cinque consiglieri regionali di Progett’Azione a dar vita a un gruppo autonomo a Palazzo Lascaris. Decisione che considera a dir poco avventata, un colpo di testa in grado di compromettere il percorso politico delineato alla vigilia dei congressi pidiellini: costituzione della componente, apertura della crisi di maggioranza in Regione, sostituzione dei vertici del partito piemontese. Di questo ne avrebbe parlato nei giorni scorsi direttamente con Angelino Alfano a cui avrebbe assicurato di temporeggiare almeno fino a dopo i ballottaggi. Non rilascia dichiarazioni ufficiali ma dal suo entourage confermano la sua irritazione. Sulla stessa lunghezza Roberto Rosso che pure si augura al più presto la ricomposizione dell’area dei dissidenti alla gerarchia di corso Vittorio che, spiega il parlamentare vercellese, oggi ha buon gioco a imputare le più che probabili sconfitte elettorali anche all’azione frazionista dei “ribelli”. Rosso lo ha spiegato a Gian Luca Vignale che assieme a Angelo Burzi ha capeggiato la scissione.

Proprio per definire il da farsi è convocato oggi un summit in via Piffetti. Sia Rosanna Costa sia Fabrizio Comba, i due consiglieri organici alle salmerie bonsignoriane, al momento non hanno infatti aderito al nuovo gruppo consiliare e attendono di ricevere indicazioni. Una posizione attendista che, a dar retta alle malelingue, serve anzitutto a don Vito per (ri)affermare il ruolo di capo corrente, di gran tessitore di alleanze e relazioni: ruolo che non tutti tra i cinque sembrano volergli riconoscere.