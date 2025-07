Autostrada Torino-Milano: utile in calo

(AGI) Approvato dal Consiglio di Amministrazione il "Resoconto intermedio di gestione del Gruppo ASTM al 31 marzo 2012". Ecco in sintesi i dati principali: ricavi del settore autostradale: 192 mln euro (in linea con il dato del 1Q 2011) EBITDA: 122,8 mln euro (-5,3% rispetto al 1Q 2011 per effetto rinnovo CCNL e maggiori spese per servizi invernali)traffico: -7,33% rispetto al 1Q 2011 (traffico leggero: -7,78% / traffico pesante: -5,99%) investimenti in infrastrutture autostradali: 60 mln euro (+12% rispetto al 1Q 2011) posizione finanziaria netta: -1,95 mld euro (-0,3 mld euro rispetto al 31 dicembre 2011). E' stato approvato, in data odierna, dal Consiglio di Amministrazione di ASTM, il "Resoconto intermedio di gestione del Gruppo al 31 marzo 2012". La contrazione verificatasi nei volumi di traffico (-7,33%) risulta sostanzialmente compensata dall'aumento tariffario riconosciuto con decorrenza del 1� gennaio 2012 (+7,1%): la diminuzione dei "ricavi netti da pedaggio", rispetto al I trimestre 2011, risulta - pertanto - limitata a soli 0,9 milioni di euro. La crescita dei costi operativi, pari - complessivamente - a circa 6 milioni di euro (imputabile - principalmente - ai maggiori costi sostenuti per i "servizi invernali" e per il "personale" a seguito del rinnovo contrattuale del CCNL del settore autostradale sottoscritto nell'agosto 2011), unitamente alla sopracitata riduzione nei "ricavi netti da pedaggio" – parzialmente compensate dal miglioramento della marginalità derivante dal settore "engineering"(+0,8 milioni di euro) - ha determinato una flessione del "margine operativo lordo" di circa 7 milioni di euro (il quale si attesta su di un valore pari a circa 122,8 milioni di euro).

L'indebitamento finanziario netto si incrementa di 353 milioni di euro, principalmente, per la quota di debito ascrivibile all'acquisizione di IGLI S.p.A. (pari complessivamente a 415 milioni di euro) cui si contrappone l'incasso della I tranche del corrispettivo pattuito per la cessione della partecipazione detenuta in ASA S.r.l. (pari a 100 milioni di euro). Aumento di capitale - esercizio della delega. L'Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2012, ai fini del reperimento delle risorse finanziarie necessarie, tra l'altro, per finanziare l'acquisizione dell'intero capitale sociale di IGLI S.p.A., ha deliberato l'attribuzione, al Consiglio di Amministrazione, di una delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile (da esercitarsi entro il periodo di 24 mesi) ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di 500 milioni di euro. E' previsto che il Consiglio di Amministrazione eserciti parzialmente la delega non prima della approvazione dei dati economico-finanziari relativi al primo semestre 2012. Per quanto riguarda l'ammontare effettivo dell'aumento, ad oggi, valutato in 200 milioni di euro, si terrà in debito conto anche della prevedibile positiva conclusione della vendita della partecipazione detenuta in ASA s.r.l. (prevista entro il 30 giugno 2012) che potrebbe consentire la distribuzione - da parte della controllata SIAS S.p.A. - di un dividendo straordinario legato alla plusvalenza che si generebbe sulla citata cessione.