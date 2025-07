Cassa integrazione: +72,4% a Torino

Le ore di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, autorizzate in Piemonte nel mese di aprile, ammontano a 12.274.353 (-13% di Cassa Ordinaria, +68,7% di Cassa Straordinaria, +29,1 di Cassa in Deroga). E' aumentato, di conseguenza, il numero dei potenziali cassaintegrati piemontesi che dai 57.611 di marzo 2012 salgono ai 72.202 (+14.591) di aprile. La domanda di ammortizzatori sociali nelle province piemontesi delinea, rispetto al mese precedente, un andamento molto diversificato, con un preoccupante incremento nel capoluogo regionale: Torino +72,4%; Biella +35%; Vercelli +13,4%; Asti -20,7%; Novara -21,3%; Verbania -28,3%, Alessandria -33,6%; Cuneo -50,7%.

Il segretario generale della Uil Piemonte Gianni Cortese dichiara: “Questi dati mostrano, in controtendenza sui numeri nazionali, il più forte incremento tra le grosse regioni del nord e centro Italia. Ciò è il risultato di un costante calo dei consumi interni e di un preoccupante rallentamento delle esportazioni, determinati da errate politiche nazionali ed europee, interamene rivolte al contenimento dei deficit e fortemente carenti nel sostegno allo sviluppo. Oggi le condizioni di strati crescenti della popolazione sono in forte peggioramento; numerosi posti di lavoro sono a rischio, non si riesce a crearne di nuovi e la pressione fiscale ha raggiunto livelli insopportabili per chi le tasse le ha sempre pagate. L’agenda della politica deve perciò cambiare e mettere al centro gli investimenti e una diversa ripartizione dei carichi fiscali. Il 2 giugno, festa della Repubblica, Uil, Cgil e Cisl terranno a Roma una grande manifestazione per ribadire il valore del lavoro, fondamento della nostra Costituzione e unica strada per uscire progressivamente dalla lunga e grave crisi che stiamo attraversando”.