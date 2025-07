Terrorismo: Vietti, scommettere su debolezza Stato e' perdente

''Se qualcuno scommette sulla debolezza dello Stato ha fatto una scommessa perdente''. Così, il vicepresidente del Csm, Michele Vietti interpellato sul rischio di un'escalation del terrorismo dopo l'agguato al manager di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. A margine della presentazione del suo libro “La fatica dei giusti. Come la giustizia può funzionare” nell'ambito del Salone del Libro, Vietti ha aggiunto ''c'è un rischio di tensioni sociali, ma il paese, le sue istituzioni sono ferme e salde e quindi perfettamente in grado di dare una risposta in termini di ordine e sicurezza''.