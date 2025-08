Aziende al collasso, e lo Stato dov’è?

Clamorosa protesta di un imprenditore torinese da giorni in sit-in davanti alla sede di Equitalia. Le imprese oppresse da tasse, corruzione, delinquenza e concorrenza sleale

Se n’è accorta anche l’Ansa che oggi ha lanciato in rete la protesta di Augusto Cassotta, un imprenditore torinese di 53 anni, protagonista di un solitario sit-in davanti alla sede torinese di Equitalia, in via Arsenale. È lui, l’uomo-sandwich da quattro giorni impegnato in una protesta non solo contro le tasse, ma «per l'assenza dello Stato italiano», latitante nei «controlli contro la concorrenza sleale, la corruzione, la delinquenza». Lamenta di essere stato costretto a chiudere la sua azienda che operava nel settore alimentare (panificazione) principalmente a causa delle inefficienze dell’amministrazione pubblica. Una vita d'inferno, 35 anni passati a lavorarare fino a 20 ore al giorno, a fare i salti mortali tra balzelli, inefficienze, vertenze sindacali, minacce.

Cassotta non demorde e annuncia che intende proseguire ad oltranza la sua contestazione, anche a nome delle centinaia di colleghi che presto potrebbero trovarsi nelle sue stesse condizioni. A partire da oggi affiggerà ogni giorno una serie di cartelli in cui denuncerà «cosa non va in Italia», sperando di risvegliare l’amor proprio, l’orgoglio e - perché no? – la rabbia di chi ha investito risorse e aspettative in un’attività commerciale. Tazebao che racconteranno il naufragio di un Paese in balia degli eventi.