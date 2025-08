Nidi, il Consiglio comunale di Torino incontra i cittadini

Un Consiglio comunale aperto per illustrare la situazione dei servizi educativi nella città. Martedì 15, alle 11, nella Sala Capigruppo del Comune di Torino, si svolgerà il Diritto di Tribuna per presentare la petizione di iniziativa popolare al Consiglio comunale - sottoscritta da 699 torinesi – nella quale si chiede appunto il coinvolgimento dell’assemblea cittadina per fare il punto della situazione. Introdurrà l’incontro il vicepresidente vicario della Sala Rossa Silvio Magliano.