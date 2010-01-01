Fiat-Annozero: sentenza sospesa

La Corte d’appello di Torino ha accolto il ricorso del giornalista de La7, sospendendo la sentenza del tribunale civile di Torino che lo obbligava a pagare immediatamente il risarcimento di 7 milioni di euro alla Fiat per un servizio “non veritiero e denigratorio” sulla MiTo, andato in onda su Annozero nel dicembre 2010.



All’epoca, Formigli lavorava per il programma di Michele Santoro su Rai 2 e i commenti poco lusinghieri infastidirono i vertici Fiat, che citarono in giudizio il giornalista e la stessa Rai. Lo scorso febbraio, la tv di Stato fu condannata per diffamazione, con sentenza e risarcimento immediatamente esecutivi.



Formigli e i dirigenti di viale Mazzini si erano opposti, ricorrendo in appello. La stessa Corte d’appello deciderà se ribaltare o meno la sentenza di primo grado. La prima udienza del procedimento è fissata per il mese di luglio, ma nel frattempo Formigli può dirsi soddisfatto: “Mi fa pensare che nel nostro Paese ci sia ancora tanta ragionevolezza tra i magistrati. E mi dà molto ottimismo per l'appello”.