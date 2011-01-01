Esposito manda affanculo i grillini

Alla presentazione del libro "Tav Sì" le parti si invertono ed è il parlamentare Pd a rispondere a muso duro ai seguaci del comico. Contestazioni e qualche urlo, ma tutto senza incidenti

Chi di Vaffa ferisce di vaffa perisce. Ed è così che dopo averlo a lungo praticato sono i grillini a finire “affanculo”. E a mandarceli è stato Stefano Esposito nel corso di un acceso diverbio in occasione della presentazione del libro “Tav Sì”, presentato oggi al Lingotto. Gli animi si sono accesi quando una ragazza di Bra ha provocatoriamente domandato al parlamentare come si conciliassero gli appelli “a svelenire il clima” attorno alla vicenda Tav con gli insulti che Esposito rivolge ripetutamente su facebook a quanti confutano le sue affermazioni o con “i calci sferrati dal servizio d’ordine del Pd al corteo del Primo maggio a chiunque osasse contestare i dirigenti”. A quel punto Esposito è esploso: «Se qualcuno mi scrive che sono un noto ‘ndranghetista che finanzia l’attività della Torino-Lione perché sono pagato dalla ‘ndrangheta, per essere fini lo mando a fare in culo. Perché se me lo trovo davanti, non ci sono dubbi, si prende uno schiaffone, perché la mia dignità è superiore a qualsiasi discussione».

Mentre dalla sala si levavano urla “Bugiardo”, “Sei un falso”, “Filibustiere”, la maggioranza dei presenti ha solidarizzato con il parlamentare Pd, applaudendo più volte le sue parole. A testimoniare l’importanza dell’opera svolta da Esposito e dal coautore Paolo Foietta sono intervenuti il presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta e il commissario di governo Mario Virano.