Salone del Libro: +4,1% visitatori, 1162 dibattiti

La 25/ma edizione del Salone del Libro di Torino chiude con un incremento di almeno il 4,1% dei visitatori, rispetto al 2011. Se tale dato sarà confermato, il numero dei visitatori si attesterà fra i 317 e i 318 mila.



Salone da record fino all'ultimo con il capitano della Juventus Alessandro Del Piero. In totale sono state 1162 i dibattiti a cui hanno partecipato 70 mila persone. Intanto stasera dalle Ogr prima puntata di "Quello che (non) ho" con la coppia Fazio-Saviano che ieri al Lingotto ha registrato il tutto esaurito.