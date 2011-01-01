Tendenzialmente governativo

Mentre Alberto Goffi, segretario regionale dell’Udc, annuncia il suo supporto alla traballante Giunta Cota, il Pd cerca in ogni modo di apparentarsi, in vista dei ballottaggi, con l’Udc, sempre il partito di Alberto Goffi.

E’ incredibile come una forza politica che ha dimostrato la propria debolezza alle amministrative e come un progetto – quello del Terzo Polo – che è stato dichiarato fallito dagli stessi promotori, possano ancora essere determinanti per il Piemonte o l’Italia.

I democristiani in questo sono maestri; con slogan come “politica dei due forni” e “no agli schieramenti contrapposti” possono condizionare chi ancora subisce il fascino dei moderati (con la m minuscola, che la maiuscola è copyright di Mimmo Portas, lui sì vero fenomeno elettorale).

Sappiamo ormai benissimo quanto l’ex democristiano Gianfranco Morgando sia attratto dalle sirene scudocrociate, ma davvero il Pd è incoerente al limite della schizofrenia. Goffi annuncia di stare con Cota perché è sensibile al tema Equitalia, i consiglieri regionali Reschigna e Placido gli ringhiano contro che esistono anche altri al problemi al mondo, e ad Asti il Pd scarica SeL, non prende in considerazione il 5,27% del candidato della Federazione della Sinistra e si apparenta con l’Udc di Davide Arri forte del suo 5,59%.

In un quadro politico completamente sconvolto dal successo dei 5 Stelle, dove la destra non esiste quasi più, la sinistra fatica divisa, una sicurezza rimane: l’Ucd, come la Fiat, rimane tendenzialmente governativo.