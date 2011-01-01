Lavoro, Regione sperimenta apprendistato per giovani

Una qualifica professionale e l’obiettivo di un lavoro stabile e duraturo. E’ quanto prevede il progetto sperimentale di apprendistato messo a punto dalla Regione Piemonte, insieme a sindacati e imprenditori, rivolto a ragazzi in età compresa tra i 15 e i 25 anni e presentato al convegno “Io Lavoro in apprendistato” alla presenza del ministro del Lavoro Elsa Fornero.

Il progetto partirà nel prossimo autunno e si protrarrà fino al 2014, grazie ai 5 milioni investiti dalla Regione. “I risultati sono incoraggianti, il 95% dei giovani si sono dichiarati soddisfatti e anche per le aziende si è rivelato è un modello vincente” spiega l’assessore regionale al Lavoro Claudia Porchietto. “Le imprese devono credere nei giovani e nella possibilità di recuperare giovani dalla dispersione e investire su se stesse e sulla propria innovazione” chiosa Graziella Rogolino della Cgil Piemonte.