Intesa Sanpaolo: nel trimestre utile sale a 804 mln (+21,6%)

Intesa Sanpaolo chiude il primo trimestre del 2012 con un utile netto di 804 mln di euro, in crescita del 21,6% anno su anno, "il risultato più elevato degli ultimi sette trimestri e già pari al payout per l'esercizio 2011". Lo comunica l'istituto. Se si escludono le principali componenti non ricorrenti, il risultato netto normalizzato nel primo trimestre 2012 è pari a 746 milioni di euro, rispetto ai 265 milioni del quarto trimestre 2011 e ai 762 milioni del primo trimestre 2011.

I proventi operativi salgono a 4.813 mln di euro (+14,5%). Tra i proventi, gli interessi netti salgono a 2.501 mln (+4,6%); le commissioni flettono a 1.317 mln (-5,6%); migliorano il risultato dell’attività di negoziazione (a 716 mln da 280 mln) e quello dell’attività assicurativa, a 258 mln da 120 mln. Calano gli oneri operativi, a 2,20 mld (-1,6%). Migliora nettamente il risultato della gestione operativa, a 2.606 mln (+32,8%). A valle aumentano però in particolare le rettifiche di valore nette su crediti (973 mln, +4,27%); tra le rettifiche nette su altre attività (59 mln), figurano anche 29 mln di svalutazioni di titoli di Stato greci. Così il risultato corrente al lordo delle imposte e' di 1.531 mln (+21,1%). Aumentano le imposte, a 626 mln (+26,2%). L'utile base per azione e' di 0,05 euro. Passando allo stato patrimoniale, i crediti verso la clientela ammontano a 378 mld (+0,3% su fine dicembre 2011). Il complesso dei crediti deteriorati è di 24,65 mld di euro (+8,6% su fine dicembre). Raccolta diretta bancaria di 372 mld, +3,2% su fine 2011.