Mafia: Fassino, rischio infiltrazioni riguarda tutta Italia

''L'insidia dell'infiltrazione della criminalità organizzata riguarda tutta l'Italia, le mafie tendono ad espandersi e radicarsi oltre i suoi territori storici per contaminare le attività economiche e la società''. Lo ha affermato il sindaco di Torino, Piero Fassino, a margine della presentazione del Viaggio della Legalità 2012 al Ministero dell'Istruzione rispondendo a chi gli chiedeva se e quanto in Piemonte sia presente la criminalità organizzata. "Per questo - ha sottolineato - è necessario che l'impegno contro le mafie non si sviluppi solo al Sud, ma in tutto il Paese: l'impegno alla legalità - ha concluso - deve riguardare tutti, siamo tutti in prima linea''.