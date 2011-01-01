Imprenditori: a Torino consulta permanente under 40

Nasce a Torino la Consulta Interassociativa permanente di imprenditori e professionisti under 40. Formata da giovani imprenditori e professionisti di Torino e Provincia, dialogherà con l'amministrazione comunale sui grandi temi del lavoro e della crescita economica del territorio. Lo comunica l'Unione industriale di Torino, precisando che il sindaco di Torino Piero Fassino, ha accolto la richiesta emersa da un tavolo di lavoro, composto dalle rappresentanze giovanili delle principali associazioni di categoria e professionali del territorio, per la costituzione della Consulta. ''E' un'occasione importante - ha detto Fassino - per poter ascoltare e comprendere le aspettative e le idee di attori importanti: imprenditori giovani, che sono cresciuti in un mondo, quello della globalizzazione, che li ha costretti a capirne i cambiamenti e ad assecondarli. Considero quindi fondamentale il contributo che da questa parte potrà arrivare, la condivisione degli scenari possibili, soprattutto in un momento di crisi come quello presente, più importanti che mai. Mi auguro che lo scambio delle nostre idee possa essere fruttuoso e che dalla Consulta possano giungere stimoli e suggestioni utili a tutti''.