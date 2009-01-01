Occulta al fisco oltre 2 milioni di euro, denunciato nell’alessandrino

Ha approfittato della malattia del titolare, poi deceduto, per diventare amministratore di fatto di una società attiva nel settore del trasporto per conto terzi occultando al fisco oltre 2 mln di euro. A scoprire la truffa i finanzieri di Ovada, nell'alessandrino, che hanno denunciato il dipendente della società, che non ricopriva alcuna carica societaria, per occultamento o distruzione della documentazione contabile.

Le indagini hanno portato alla luce redditi non dichiarati per un ammontare complessivo superiore ai 2 milioni e 200 mila euro. Inoltre è emerso che il dipendente, affatto intenzionato a pagare le imposte, non solo non aveva provveduto agli obblighi fiscali ma aveva tentato di far sparire ogni traccia, documentazione contabile compresa, che potesse far risalire ai suoi affari.

Nata nel 2009 la società non ha mai provveduto ad adempiere agli obblighi fiscali di dichiarazione dei redditi e versamento delle imposte dovute.