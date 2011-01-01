Fli, Scanderebech azzera gli incarichi

Roma, 15 maggio (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti per il risultato di Fli a livello nazionale che da partito giovanissimo, senza contributo pubblico, ha raggiunto il 4,12% in un contesto traumatizzato dal ciclone dell'antipolitica”. Lo afferma Deodato Scanderebech (Fli), coordinatore del movimento in Piemonte, al termine della riunione dell'Assemblea regionale.

“La nostra prospettiva -aggiunge- e' quella di una maggiore crescita a livello locale anche attraverso l'inclusione di nuovi soggetti. Vogliamo dare spazio e coinvolgere chi crede in un progetto nuovo, chi non si riconosce piu' nei vecchi partiti e vuole iniziare un percorso di partecipazione e rinnovamento del Paese”.

“Per questo -conclude- ritengo saggia la scelta dell'Assemblea regionale di Fli che ha deciso di azzerare tutti gli incarichi regionali e di avviare una nuova stagione di rilancio anche attraverso l'apertura a quelle realta' della societa' civile che da tempo ci guardano con interesse”.