Cota, impegni tra Sanità e Juventus
Il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota sarà domani mercoledì 16 maggio a Torino alle ore 11.45 alla conferenza stampa sull'attività delle Federazioni, in corso Regina Margherita presso la Sala Direzione dell’Assessorato alla Sanità, in corso Regina Margherita 153 bis (Palazzina D, secondo Piano). Alle ore 19 parteciperà all’inaugurazione del Juventus Museum, a Torino, in via Druento 153 (Ingresso Juventus Stadium, Gate C1, Park P5 - Corso Grosseto). È quanto si apprende da una nota della regione Piemonte