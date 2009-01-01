Minotauro, Coral lascia il Consiglio

L'ex sindaco di Leini, Comune sciolto per mafia, si dimette dalla assemblea provinciale di Torino. Pochi giorni fa l'interpellanza presentata da Sammartano (Pd). Lo seguirà Bonansea?

DIMISSIONI Ivano Coral

Ivano Coral si è dimesso da consigliere provinciale. L’ex sindaco di Leini ha deciso di lasciare il proprio incarico a Palazzo Cisterna, dov’era stato eletto nel 2009 tra le file del Pdl. Una scelta presa in seguito agli sviluppi dell’inchiesta Minotauro, nell’ambito della quale venne arrestato il papà Nevio Coral, suo predecessore come primo cittadino di Leini, comune sciolto per infiltrazioni mafiose nel marzo scorso.

Le dimissioni giungono a pochi giorni di distanza dalla dura presa di posizione del collega democratico Giuseppe Sammartano, che attraverso una interpellanza firmata da altri sei colleghi del Pd, aveva chiesto all’amministrazione “quali azioni politiche verbali e scritte si intendono assumere coerentemente con la decisione di costituirsi parte civile, nei confronti del già Sindaco di Leinì ed attuale consigliere provinciale ancora in carica”. Soddisfatto della scelta Roberto Barbieri, consigliere dell’Idv promotore dell’istituzione di una commissione antimafia anche in Provincia: «La questione è tutta politica, era opportuno un suo passo indietro e gli do atto di un gesto coerente e generoso nei confronti dell’istituzione in cui era stato eletto». La capogruppo del Pd Silvia Fregolent e il collega Pino Sammartano lo definiscono, invece, «un atto tardivo che doveva essere fatto prima». Gli subentrerà nell’assemblea provinciale il vice sindaco di Trofarello Maurizio Tomeo. Si attendono in questi giorni notizie riguardo a un altro consigliere coinvolto in un’indagine giudiziaria: Claudio Bonansea, rinviato a giudizio per peculato.