Crisi: Torino, Viale presenta odg in Sala Rossa a sostegno della federazione europea

Il presidente dei Radicali Italiani e consigliere comunale di Torino, Silvio Viale, ha presentato oggi un ordine del giorno che chiede alla Sala Rossa di aderire all'appello, promosso tra gli altri da Romano Prodi, Giuliano Amato ed Emma Bonino, che chiede di dare vita ad una vera Europa politica e sociale, le cui istituzioni garantiscano un giusto equilibrio fra politiche monetarie e di bilancio, la stimolazione dell’attività economica, le riforme strutturali della competitività e la coesione sociale rafforzata. Si chiede inoltre che i deputati europei della zona Euro si riuniscano immediatamente per precisare il cammino che dovrà essere intrapreso da oggi alle prossime elezioni europee. "E' ormai evidente che l'attuale grave situazione economica può essere ridimensionata esclusivamente tramite il rafforzamento dell'integrazione tra gli stati europei - sottolinea Viale - non si è mai vista un'unione monetaria che non sia stata accompagnata da un'unione economica, fiscale e politica. Chiedo al Consiglio comunale di pronunciarsi rapidamente su questo documento che ha la forza di proporre una via d'uscita seria e uno scatto in avanti di fronte ad una crisi che rischia di schiacciare l'Italia e l'Europa stessa''.