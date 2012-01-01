Palazzo Lascaris: avviato iter su bilancio

E' cominciato oggi a Palazzo Lascaris l'esame del ddl sul bilancio di previsione per l'anno 2012. L'articolato del disegno di legge n. 170 ''Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012". L'intero testo è stato approvato eccetto gli articoli 1, 2 e 4, oltre gli allegati con le unità previsionali di base che contengono i cespiti di bilancio. Gli undici articoli approvati sono passati con tre emendamenti. In particolare uno, presentato dall'esecutivo, ha definito uno dei punti più controversi oggi in Aula e concernente la determinazione dell'avanzo finanziario 2011, presunto in circa 160 milioni di euro e applicato al bilancio 2012. L'opposizione ha lamentato che il dato in bilancio non corrisponde all'attuale accertamento che la giunta ha predisposto per il rendiconto e che, in realtà, non si tratta di avanzo ma di disavanzo (485 milioni). La maggioranza e la giunta hanno ribattuto che il bilancio di previsione fotografa la situazione al 31 dicembre 2011, fino all'approvazione del rendiconto, e' ha inteso risolvere la questione utilizzando l'avanzo per concorrere al finanziamento delle unità previsionali di base della spesa ma, con la condizione, che i relativi impegni potranno essere assunti solo dopo l'approvazione del rendiconto. Gli altri due emendamenti sono stati presentati dal gruppo Pd: uno richiama il rispetto della legge statale di stabilità 2012 mentre, il secondo, è volto a garantire la dotazione necessaria per pagare le prestazioni dei medici trasfusori necessarie al funzionamento delle associazioni dei volontari del sangue. I lavori riprenderanno domani con l'esame dell'articolo 1.