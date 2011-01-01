Fiat: Europa, dopo fermo bisarche ad aprile torna normalità

“Dopo il prolungato fermo italiano dei servizi di trasporto delle autovetture a mezzo bisarche di marzo, la situazione consegne sta tornando alla normalità”. Lo evidenzia la Fiat a commento dei dati sulle immatricolazioni di auto in Europa ad aprile. “Oltre al mercato nazionale, dove il Gruppo incrementa in aprile la quota di 2,1% punti percentuali attestandosi al 31,4%, buoni risultati - precisa - provengono anche da Regno Unito e dalla Spagna”. E Panda e 500 sono costantemente le vetture più vendute del segmento A.