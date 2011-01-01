Pino Torinese, patria dei Paperoni

Il paese più ricco d'Italia è Pino Torinese. Appena 12 chilometri dal capoluogo, il paese con 8.600 abitanti ospita più di 351 «Paperoni» con una dichiarazione da oltre 100 mila euro (il 6,9%) e vanta un reddito medio dichiarato dai suoi abitanti di oltre 30 mila euro. Il paese non fa eccezione, seguito a ruota da due municipi dell'hinterland torinese, Fiano e Baldissero. Perché è qui, nei piccoli comuni vicini alle metropoli del Nord, che si rintana la vera ricchezza italiana.