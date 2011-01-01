Sindaci contro la soppressione della Saluzzo-Savigliano

Nel pomeriggio di ieri, a Palazzo Lascaris, è stata ricevuta una delegazione di sindaci dei Comuni del Saluzzese, che hanno espresso la loro contrarietà alla prevista soppressione della linea ferroviaria Saluzzo-Savigliano. Secondo i primi cittadini della zona, infatti, l’eliminazione del tratto dissesterebbe del tutto il sistema di servizi attualmente attivo sul territorio. Pur dichiarandosi disposti a collaborare per un contenimento sostanzioso della spesa, i sindaci hanno evidenziato come la totale soppressione della linea ferroviaria tra Saluzzo e Savigliano non rappresenta un risparmio se tenute in considerazione le problematiche che verrebbero a riversarsi sul territorio.