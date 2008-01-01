Irpef, calano contribuenti e redditi

Il caro-addizionali Irpef sta spingendo i contribuenti italiani al di fuori dalle città maggiori, dove l’imposta è maggiore? Stando a quanto afferma un report condotto dal Dipartimento delle Finanze, la risposta potrebbe essere apparentemente positivo, visto e considerato che nel corso del triennio 2008 – 2010 in città come Milano, Torino, Roma, Bologna e Napoli si noterebbe una riduzione dell’imponibile totale.

Ad ogni modo, almeno questa volta il colpevole non sarebbe l’introduzione dell’imposta municipale unica (i dati si riferiscono al 2010), ma dovrebbe essere per lo più un effetto della contrazione dei consumi e della contemporanea difficoltà a mantenere livelli di reddito più elevati.

A Milano, pertanto, il numero dei contribuenti è calato da quota 792 mila unità del 2008 alle 778 mila unità del 2010, mentre a Torino la platea dei contribuenti è scesa a 517 mila unità contro le 534 mila unità del 2008. Nel triennio, a Roma il dato è calato sotto quota 1,5 milioni di unità.