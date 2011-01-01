Torino: prezzi case diminuiti del 2,1%

Nel 2011 le quotazioni delle abitazioni di Torino sono diminuite del 2,1%. E' questo il dato fornito da Tecnocasa nel focus sul mercato immobiliare delle grandi città italiane. Le zone centrali di Torino hanno registrato stabilità nella seconda parte del 2011. Tra i quartieri che hanno segnalato un buon andamento dei prezzi c'é quello di San Salvario-Valentino-Università dove c'è stato un aumento della domanda e tra gli acquirenti si sono contati numerosi investitori che hanno comprato bilocali e trilocali senza ricorrere al mutuo. Sono spesso genitori di studenti universitari presso le facoltà presenti in zona e provenienti dalle altre province del Piemonte. E' invece in calo la domanda di abitazioni da parte di famiglie che dovendo ricorrere al mutuo hanno avuto maggiori difficoltà.