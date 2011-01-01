Sanità, costituite le sei Federazioni sovrazonali

Sono state costituite stamani, con atto notarile, le sei Federazioni sovrazonali della sanità del Piemonte, a cui aderiscono le aziende sanitarie regionali. Contestualmente sono stati nominati i sei amministratori unici che le guideranno: Mario Pasino (Piemonte sud-est), Stefano Gariano (Piemonte nord-est), Carlo Marino (Piemonte sud-ovest), Giorgio Rabino (Torino ovest), Gian Paolo Zanetta (Torino sud-est) e Silvia Torrengo (Torino nord). Non ci sarà aumento del personale, ha assicurato il governatore Roberto Cota.