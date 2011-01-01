Torino, fatture false per 3 milioni. Arrestato

Ha emesso, in un anno, fatture per tre milioni di euro a 13 imprese del Torinese, consentendo loro di aumentare i costi e, di conseguenza, di evadere il fisco. In realtà l'artigiano, un elettricista di 45 anni, non aveva quell'imponente giro d'affari: la Guardia di Finanza di Orbassano ha scoperto che restituiva in contanti la quasi totalità dei compensi percepiti con regolari bonifici, trattenendo per sè una cifra minima per il disturbo. L'uomo è stato denunciato.