Sanità: Cota, “Con Federazioni conti sotto controllo”

“Con la nascita formale delle federazioni la riforma sanitaria approvata in Consiglio regionale nelle scorse settimane diventa operativa - ha commentato il presidente della Regione, Roberto Cota - il Piemonte avrà a disposizione uno strumento in grado di tenere sotto controllo le risorse e risolvere il nodo dei continui aumenti della spesa sanitari. Perché' il sistema piemontese diventi sostenibile - ha ricordato ancora Cota - è necessario creare una rete ospedaliera che dia risposte di eccellenza, razionalizzando la presenza di strutture sul territorio ed è altrettanto prioritario vigilare sugli acquisti e sulla logistica, ragionando su volumi importanti che consentano maggiori risparmi”. In particolare, tra i compiti delle sei federazioni, il piano di acquisto annuale e pluriennale e approvvigionamento di beni e servizi, ad eccezione di quelli socio sanitari, gestione del materiale, dei magazzini e della logistica, sviluppo e gestione delle reti informative e digitalizzazione del sistema, gestione del patrimonio immobiliare per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e alienazioni, in coerenza con gli indirizzi regionali, programmazione degli investimenti e valutazione delle tecnologie sanitarie, gestione del patrimonio tecnologico per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, acquisizione, riallocamento e dimissione, gestione e organizzazione dei centri di prenotazione e gestione degli affari legali.