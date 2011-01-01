Sanità: Monferino, “Dalle Federazioni risparmi in due anni”

“Con la costituzione delle federazioni - sostiene l’assessore alla Sanità, Paolo Monferino - si apre il processo di costituzione delle loro funzioni: si è deciso di dare priorità alle attività di acquisto che possano contribuire rapidamente con efficienza ed efficacia significative a perseguire gli obiettivi assegnati. Con i rispettivi amministratori - prosegue - abbiamo concordato di avviare quelle gare rappresentative delle spese più importanti dopodiché' gli amministratori si occuperanno di logistica, magazzini e sistemi informativi, per la cui gestione e uniformazione servono chiaramente tempi più lunghi”. Sottolineando che l'obiettivo è ottenere in due anni tra il 5 e il 10% di risparmio sugli acquisti, Monferino, a poi osservato che, in termini di esempio, oggi i magazzini sono 106 e diventeranno 6 così i sistemi operativi informatici, oggi più di 700, subiranno una netta riduzione dapprima nell'ambito delle aziende che fanno parte delle federazioni e poi tra federazioni stesse. “Le federazioni – conclude Monferino - a partire da oggi sceglieranno il personale che opererà nell'espletamento delle funzioni individuate e successivamente avvieranno la mappatura di tutte le attività in corso nelle Asl per coordinarne le integrazioni”.