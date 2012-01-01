“Tagli al personale per 20 milioni”

Il Comune di Torino pronto a varare provvedimenti impopolari per chiudere il bilancio. Decurtazioni a indennità, premi di produzione e straordinari. Ma i sindacati non ci stanno

PALAZZO CIVICO IN ROSSO

“Vanno recuperati 19 milioni” e i dipendenti del Comune di Torino continuano a tremare. L’assessore al Personale di Palazzo Civico Gianguido Passoni ha incontrato informalmente i sindacati per illustrare loro i tagli che l’amministrazione intende adottare sulle spese del personale per chiudere il bilancio.

Poco meno di 15 milioni verranno ricavati da cessazioni e pensionamenti, per gli altri cinque è necessaria una manovra aggiuntiva per la quale tutti dovranno fare uno sforzo. L’assessore ha sostanzialmente confermato la necessità di diminuire del 5% le indennità di impiegati e funzionari (salario accessorio), mentre i dirigenti subiranno una decurtazione del 25% sui premi di produzione, legati al risultato ottenuto. Il fondo per gli straordinari, inoltre, passerà da 4 a 1,5 milioni di euro.

Per il momento i rappresentanti dei lavoratori hanno fatto presente che, a loro parere, lo sforzo richiesto è eccessivo, senza scendere nel merito. Si riaggiorneranno lunedì per far avanzare una trattativa dai tempi strettissimi visto che entro la fine del mese il bilancio previsionale 2012 dovrà approdare in giunta, per essere approvato dal Consiglio entro il 30 giugno. A testimoniare la tensione sul tema, il battibecco in Commissione tra Passoni e alcuni consiglieri sia della maggioranza che dell’opposizione rei di “portare in aula voci di corridoio”. Che però stanno iniziando a trovare riscontro.