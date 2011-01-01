Sanità, Artesio (Fds): "Con Federazioni risparmi tutti da verificare"

“Oggi il Presidente Cota e l’Assessore Monferino hanno presentato alla stampa le federazioni sanitarie e i sei nuovi amministratori unici” sottolinea Eleonora Artesio, capogruppo regionale della Federazione della Sinistra.

“La Giunta sembra riporre aspettative fideistiche in queste nuove strutture che dovranno controllare la spesa in sanità, a cominciare dalle revisione delle attività d’acquisto, procedura non certo innovativa considerato che sono anni che viene praticata. Quel che è certo, per ora, è solamente il costo aggiuntivo dei sei amministratori unici, dei rispettivi staff e del costo della costituzione giuridica delle federazioni”.

“Non bisogna essere degli esperti di macro sistemi economici per prevedere che le federazioni nel breve periodo produrranno un costo aggiuntivo al sistema. Insomma la Giunta ci ha impiegato oltre due anni per produrre un piano che avrebbe dovuto coordinare il sistema per contenerne i costi. Otterrà, con tutta probabilità, l’effetto contrario”.