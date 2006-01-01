Scultura di luce (e di sprechi)

Dopo i fasti olimpici l’opera lascia Fenestrelle. Costata 400 mila euro, per il trasporto in elicottero la Provincia ne sborserà altri 100 mila. E finirà per aumentare i debiti di Torino verso Iren

Costerà cara, carissima, alla Provincia di Torino la “scultura di luce” del maestro Leonardo Mosso che fu posta a Fenestrelle, in un prato, in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006: per trasferirla a Torino (in Val Chisone ne hanno piene le tasche) e sistemarla in una rotatoria di corso Mortara verrà impiegato un elicottero come richiesto dall'autore. Costo per il trasloco: 100 mila euro. Se n'è accorto il direttore di uno dei più diffusi settimanali locali piemontesi, L'eco del Chisone, Pier Giovanni Trossero, da lustri cronista attento di ciò che accade nel pinerolese. E ci ha aperto la prima pagina, assicurando che non si tratta “di uno scherzo”, ma che è “proprio la verità, purtroppo”.

Nata come idea nel 2001 dell'allora assessore provinciale Luigi Rivalta e messa in pratica dalla zarina Mercedes Bresso, che di Rivalta fu fedele allieva, la “scultura di luce” doveva essere “simbolo e guida per gli atleti ed i visitatori”. Costo dell’opera 400 mila euro, più 1.000 euro mensili per l'accensione, vera operazione dissennata in tempo di risparmio energetico, tanto che il Comune di Fenestrelle, più incline al buon senso della Provincia, da tempo si rifiuta di accenderlo. Per il Comune di Torino, che già è il maggior debitore dell’Iren (ex Aem), un modo per allargare il buco. D’altra parte i sindaci succedutisi nel periodo di spesa allegra sono stati premiati: uno (Sergio Chiamparino) è divenuto un banchiere dal mattino alla sera, all’altro, Valentino Castellani (che venne commissariato alla guida del Toroc) viene affidato il nuovo piano strategico. Allegria.

E' uno dei tanti episodi della incredibile sprecopoli subalpina sviluppatasi all'ombra dei cinque cerchi olimpici, oggi considerata non a torto la mamma della grande voragine che ha portato Torino ad essere fra il primo Comune d’Italia nella classifica – negativa - dei disastri finanziari. Se fosse ancora necessario è anche l'ennesima prova dell'inutilità della Provincia, ente che spende 100 mila euro, senza batter ciglio, per far viaggiare comoda un'opera d'arte, ma discute per mesi per stanziare 120 mila euro come contributo ai suoi dipendenti per favorire l’uso del mezzo pubblico (progetto Mobilityamoci), tagliandolo di un terzo rispetto allo scorso anno.