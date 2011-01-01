Alenia: Uilm, la Regione intervenga sul caso esodati



“Chiediamo un intervento della Regione Piemonte, nei confronti del Governo, rispetto al finanziamento degli ammortizzatori sociali per i casi di lavoratori esodati. Un tema rilevante anche per il Alenia Aeronautica - spiega Gianfranco Verdini, coordinatore regionale Uilm Piemonte -. La grave crisi economica del nostro Paese e della Regione costringono molte aziende metal meccaniche alla ristrutturazione. Questo processo si lega agli accordi sottoscritti con i sindacati rispetto a cassa integrazione e mobilità finalizzata alla pensione. Accordi a volte sofferti ma necessari per la tutela dei lavoratori e dei posti di lavoro. Accordi necessari per stare sul mercato sempre più competitivo; in caso contrario si rischia di uscire dal mercato e perdere definitivamente sia le attività industriali che le competenze tecnologiche e l'occupazione. Il Governo Monti si sta impegnando esclusivamente sul rigore, con inasprimento della pressione fiscale, manca però la fase di rilancio dell'economia e delle politiche industriali per lo sviluppo. Ricordo – dice ancora Verdini - che il rilancio dell'economia passa anche attraverso il sostengo degli ammortizzatori sociali da parte del Governo, la cassa integrazione, la mobilità e l'accesso alla pensione con i vecchi requisiti

pensionistici”.