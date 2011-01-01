Arenaways torna sui binari

La compagnia ferroviaria privata riprende il servizio. Nuove linee e carrozze. Reintegrati i lavoratori della precedente gestione e assorbita una parte dei dipendenti Wagon Lits

Torna sui binari Arenaways. La prima compagnia ferroviaria privata riprende il servizio e « dopo otto mesi sabbatici, a partire dalla data del 23 aprile, ha reintegrato tutti i lavoratori che avevo dovuto lasciare a casa lo scorso anno». Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa a Torino il presidente e fondatore Giuseppe Arena. In base a un accordo raggiunto con Trenitalia, inoltre, una parte dei lavoratori di Wagon Lits, esattamente 26 dipendenti, verrà assorbita. A partire dalla seconda metà di giugno offrirà un servizio di treni notte che collegherà il Nord Ovest con il Centro e Sud Italia. Inizialmente il servizio, che consentirà anche il trasporto di auto al seguito, prevedrà due tratte a lunga percorrenza: Torino-Reggio Calabria e Torino-Bari. In mezzo fermate ad Asti, Alessandria, base per il carico delle auto, Genova, La Spezia, Foggia e Villa San Giovanni. Grazie all'accordo siglato con Trenitalia, i viaggiatori potranno acquistare i biglietti oltre che su www.arenaways.com anche attraverso i principali canali di vendita di Trenitalia, biglietterie e agenzie viaggi convenzionate. Il servizio verrà effettuato con i Trenhotel di fabbricazione Talgo e di proprietà Renfe, operatore pubblico nel trasporto passeggeri in Spagna con cui ha stipulato un contratto di locazione quinquennale.

Arenways è stata ceduta alla cordata di Go Concept di cui fanno parte oltre a Giuseppe Arena (3%), l’azienda marchigiana Del Gatto (67%), la società austriaca di consulting nel settore ferroviario Railway B.W. e la Ambrogio Trasporti (10%). Alessandro Grottoli è stato nominato presidente, Giuseppe Arena amministratore delegato operativo dell’azienda.