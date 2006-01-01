Omofobia: Bresso, Italia indietro sui diritti glbt

“Questa giornata è particolarmente importante in paesi come il nostro dove il riconoscimento dei diritti civili è ancora indietro rispetto a molti paesi europei”. E’ questa il commento di Mercedes Bresso, presidente del Comitato delle Regioni UE e consigliere regionale del Piemonte, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia, promossa dall’Unione Europea nel 2007. “Sono una convinta sostenitrice dei diritti civili – dichiara Bresso - e quando si parla dei diritti di gay, lesbiche, bisessuali e transgender non si tratta di introdurre nuovi diritti per una cerchia di persone, ma piuttosto di rispettare gli stessi diritti umani per ogni persona senza discriminazioni”.

“Il testo approvato dall'Europarlamento – ricorda la presidente del Comitato delle regioni - invita tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso e chiede alla Commissione di attivarsi in tal senso. Con alcune differenze, ad oggi - afferma Bresso -, in Europa le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono previste nei Paesi Bassi, apripista nel 2001, Belgio, Spagna, Svezia e Portogallo, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Austria e Irlanda. Purtroppo - rimarca - in Italia viviamo una situazione di arretramento intollerabile, ci troviamo di fronte a situazioni di inciviltà non degni di un paese civile”. “In Italia – conclude – esiste un blocco trasversale che condanna il paese all’arretratezza sui diritti GLBT. Dove può spingersi Obama e Hollande, in Italia la classe politica preferisce mantenere lo sguardo rivolto al passato, intanto le nuove famiglie vivono prive di tutele e diritti”.