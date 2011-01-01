Lega Nord: Giordano, “Solidarietà a Montani”

L’Assessore regionale della Lega Nord Massimo Giordano,relativamente all’inchiesta che coinvolge il Senatore Montani,oggi ha dichiarato: “Sono colpito e stupito dalle accuse rivolte a Enrico Montani, un amico a cui invio tutta la mia solidarietà. Stupito perché ritengo che sia compito irrinunciabile di ogni amministratore che voglia dirsi tale dialogare con tutte le realtà del proprio territorio, tra cui vi sono ovviamente le attività produttive e le aziende. Rigetto e condanno questo clima in cui gli amministratori si debbono sentire assediati solo perché possono ritenere che alcune proposte che giungono, giustamente anche dalle aziende, vadano approfondite con atti politici tramite i quali coscienziosamente testare la loro efficacia.

Sono certo che la Magistratura saprà chiarire tutto, ristabilendo la giusta proporzione tra la realtà e le accuse infondate”.