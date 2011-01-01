Lega Nord,: Carossa “Amareggiato per le accuse a Montani”



Il Presidente del Gruppo regionale della Lega Nord Mario Carossaoggi ha dichiarato: “Sono amareggiato per le accuse lanciate a Enrico Montani. Non è possibile mettere alla gogna chi lavora per la gente solo perché analizza e prova a discutere di opportunità che possono creare lavoro per il proprio territorio. Questa è l’anima della politica e della buona amministrazione, se crolla questo si demolisce tutto ciò che chi onestamente lavora sta facendo per gli altri.

La Magistratura deve svolgere il proprio compito e sono certo che tutto verrà chiarito. Invio all’amico Montani tutta la mia solidarietà”.