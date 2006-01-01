Appalti, perquisizione in Provincia

Nel mirino della magistratura contabile la gestione delle gare per le opere stradali. La Finanza acquisisce documenti dagli uffici dell’assessorato alla Viabilità. In arrivo avvisi di garanzia

La Procura regionale del Piemonte della Corte dei conti vuol vederci chiaro nella gestione degli appalti per la realizzazione di opere stradali che sta portando avanti la Provincia di Torino. Da questa mattina agenti della Guardia di finanza stanno acquisendo documenti e altro materiale negli uffici dell'assessorato alla Viabilità, in corso Lanza 75.

Un'inchiesta era già stata aperta dalla magistratura ordinaria per la realizzazione della circonvallazione di Venaria. Ora l'indagine sembra allargarsi a tutto il settore per verificare eventuali danni erariali derivanti dalla possibile conduzione anomala degli appalti. Molto materiale era già stato sequestrato in precedenza e negli ultimi giorni si è sparsa la voce che alcuni avvisi di garanzia abbiano raggiunto i vertici politici e amministrativi dell'ente di via Maria Vittoria, dove le bocche sono cucite sempre più strettamente dopo un tentativo di far apparire l'ente come vittima dei giochi delle imprese.