Fnac: Porchietto chiede incontro con vertici francesi

“Stiamo contattando i vertici francesi della multinazionale chiedendo un incontro urgente per verificare la situazione e mettere a disposizione le possibili misure che la Regione Piemonte può offrire al fine di far loro cambiare idea”. Questo l’annuncio dell’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Claudia Porchietto a seguito del nuovo allarme per il futuro dei 124 lavoratori della Fnac in provincia di Torino.

“Siamo in un momento alquanto difficile e quindi sappiamo che i margini di trattativa sono ridotti – spiega l’esponente della Giunta Cota–. Però Blockbuster ha chiuso l’estate dello scorso anno e ora rischiamo di perdere un’altra multinazionale che offriva un numero rilevante di posti di lavoro, in particolare ad un target di età che già più di altre sta subendo pesantemente la congiuntura sfavorevole. Credo che aziende di questo livello possano e debbano gettare il cuore oltre l’ostacolo e guardare oltre la crisi del momento, applicando criteri di welfare e responsabilità sociale d’impresa”.

“Oltre alla questione dei livelli occupazionali - conclude Porchietto- mi preoccupano anche le conseguenze che l’assenza di Fnac produrrà in termini di concorrenza in un settore dove la pluralità di soggetti è garanzia di una decisa riduzione dei costi per i cittadini”.