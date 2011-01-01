Economia: Paglieri ricavi vendite a 115,7ml

Il Gruppo Paglieri, attivo nella produzione e vendita di prodotti ed articoli per l'igiene e nella commercializzazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ha chiuso il 2011 con un valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni consolidato pari a 115 milioni e 672 mila euro. Si tratta della prima rendicontazione economica del Gruppo alessandrino, costituitosi nel 2011 a seguito dell'acquisizione del marchio Schiapparelli e della totalità delle azioni di Selectiva Spa.