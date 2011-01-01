Tav: Ciaccia, per ordine pubblico avanti con compensazioni

Si dice ''fiducioso'' sulla realizzazione della Tav Torino-Lione anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, il viceministro delle Infrastrutture, Mario Ciaccia, parlando a margine di un convegno al Forum Pubblica amministrazione. ''Abbiamo già dimostrato ai territori che le compensazioni che già erano previste sono state stanziate e ne abbiamo trovate anche delle altre. Ammontano a 30 milioni, 20 più 10, e dovranno proseguire sulla base degli accordi'', ha aggiunto il viceministro.