Montani (Lega) respinge accuse, stanerò chi mi infanga

''Respingo totalmente ogni accusa, mi sento come l'allenatore della Fiorentina. Se trovo chi ha usato il mio nome accostandolo a quello dei Giacomini per infangare me e la Lega, lo vado a stanare''.



Lo ha detto il senatore Enrico Montani (Lega Nord) in una conferenza stampa nella sede della Lega a Verbania Intra convocata dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla Giacomini Spa. Il reato ipotizzato dalla Procura è di corruzione aggravata.