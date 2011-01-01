Fiat: Uilm, a giugno incontro con management su investimenti

Nel corso del mese di giugno incontreremo a Torino il management guidato da Marchionne ed Elkann e quella sarà la sede ufficiale per chiedere investimenti e modelli".

Lo ha affermato Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, spiegando che "fin d'ora possiamo confermare che è in dirittura d'arrivo la piattaforma contrattuale per il rinnovo triennale del contratto 2013-2015 con Fiat e puntiamo ad un'intesa tra le parti entro questo anno. Fare il contratto significa dare stabilità ai lavoratori attraverso risultati economici e normativi".