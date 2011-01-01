Mirafiori, impiegati in cassa integrazione

Sei giorni casa, tra giugno e luglio, per i 5.400 colletti bianchi. Un pessimo segnale: vuol dire che la “testa” del Lingotto è confusa. E la Fiom teme il disimpegno sugli investimenti promessi

Sei giorni di cassa integrazione ordinaria agli Enti Centrali di Mirafiori. Lo ha comunicato la Fiat ai sindacati. Lo stop è previsto nei giorni 14, 15 e 21 giugno, 12, 13 e 19 luglio per tutti i 5.400 lavoratori impiegati nelle strutture centrali dello stabilimento di Torino. Questi giorni, rende noto la Fiom, si sommano a quelli già programmati del 22 giugno e del 20 luglio in cui ci sarà la chiusura dello stabilimento utilizzando i permessi personali delle lavoratrici e dei lavoratori.



«Questa della messa in cassa integrazione degli impiegati è una pessima notizia - commenta Edi Lazzi della quinta Lega Fiom -: questo vuol dire che anche a livello della “testa” di Fiat ci sono forti problemi. I timori riguardo all’indebolimento dell’azienda e al suo disimpegno dal nostro Paese, dopo questa decisione, incominciano drammaticamente ad assumere una forma concreta. Ci auguriamo - conclude Lazzi - che, a fronte di questo ulteriore pesantissimo segnale, la città, le istituzioni e le forze sociali non voltino ancora una volta lo sguardo da altre parti minimizzando ciò che sta accadendo».