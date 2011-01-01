Perde punti la movida di Torino

Desta perplessità il provvedimento dell'amministrazione che di fatto affida l'ordine pubblico agli esercenti. D'Amico (Pdl): "Classica soluzione pilatesca". Esclusi dal patto i Murazzi

Una patente a punti per la movida. E’ l’ultima idea partorita dall’assessore al Commercio Giuliana Tedesco, che ha predisposto le condizioni del “patto” da sottoscrivere assieme alle associazioni dei residenti e dei commercianti del centro. Ogni locale che accetta di sottoscrivere l’accordo sarà tenuto a osservare una serie di condizioni imposte dall’amministrazione: gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, i prezzi per la somministrazione delle bevande alcooliche - che devono attenersi alla media dei prezzi applicati in centro in una sorta di cartello istituzionalizzato - la pulizia dell’area antistante il locale a carico dell’esercente durante gli orari di apertura. E ancora: “ciascun esercizio si dota, nelle serate di giovedì, venerdì e sabato e in occasione di manifestazioni di almeno un addetto all’assistenza alla clientela presente e identificabile mediante una pettorina. […] Tali addetti saranno in contatto tra loro in caso di interventi particolarmente significativi attraverso l’uso di radio acquistate dagli esercenti” si legge nell’accordo predisposto da Palazzo Civico.

Praticamente in un sistema in cui il pubblico controlla e legifera su orari, prezzi, materiale dei bicchieri (solo plastica) e molto altro, l’ordine pubblico viene affidato ai privati e qualora questi non ottemperassero agli obblighi stabiliti dal famigerato “patto” verranno sottratti dei punti. Si parte da 20 e si subiscono decurtazioni in base al mancato rispetto di ognuno degli impegni assunti. La perdita totale del punteggio comporta, per la prima volta, l’anticipazione di un'ora dell’orario massimo di chiusura per la durata di un mese e la riattribuzione di un punteggio di partenza di 10 punti. Per i recidivi le penitenze aumentano.

«Mi sembra una soluzione pilatesca. Un modo di eludere il regolamento di polizia urbana che già esiste, ma che evidentemente il Comune non è in grado di applicare e allora scarica il barile sugli esercenti, ma voglio vedere quanti patti saranno rescissi – attacca il consigliere del Pdl Angelo D’Amico che poi si chiede –: Perché da questo “patto” sono esclusi i Murazzi, spesso la fonte principale di problemi della movida estiva?».