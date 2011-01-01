Attentato Brindisi: sdegno di Fgci Torino

"L'attentato mafioso alla scuola Morvillo-Falcone di Brindisi ci lascia senza parole" - dichiara Ivano Osella, coordinatore provinciale Fgci Torino - "da Torino siamo vicini alle famiglie delle studentesse che sono rimaste ferite nell'esplosione e soprattutto alla famiglia della ragazza rimasta uccisa." "Se la mafia colpisce gli studenti vuole colpire il nostro futuro" -continua - "con un attacco orribile a degli innocenti per dimostrare la sua forza basata sul terrore." "Ribadiamo la nostra assoluta vicinanza alle famiglie" - conclude Osella - "e chiediamo con forza che la lotta alla criminalità organizzata diventi una volta per tutte l'obiettivo principale di ogni Governo del nostro paese"