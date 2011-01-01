Attentato Brindisi: Torino, minuto silenzio a convegno scuola Pd

Si è aperto con un minuto di silenzio al convegno organizzato dal Pd torinese “La scuola che cambia” a cui avrebbe dovuto partecipare il ministro dell'Istruzione Francesco Profumo che invece sta recendosi a Brindisi dove è esploso un ordigno davanti a una scuola causando la morte di una studentessa e il ferimento di altri cinque giovani.

A chiedere il minuto di silenzio alla platea Luca Cassiani presidente della commissione Cultura della città di Torino che ha sottolineato: "Avremmo voluto celebrare un convegno sul sistema educativo torinese e nazionale, nel quale rilanciare alcune proposte del Pd, è giunta invece una notizia drammatica, un fatto di una gravità straordinaria che coinvolge tutti e per il quale chiedo un minuto di silenzio".

Al convegno interviene anche il sindaco di Torino Piero Fassino mentre al posto del ministro interverrà il sottosegretario Marco Rossi Doria.