Quote latte: interrogata Gancia

Audizione ieri in Procura di circa tre ore e mezza per Gianna Gancia, presidente della provincia di Cuneo e compagna del triumviro della Lega Nord Roberto Calderoli. La donna è stata ascoltata in qualità di testimone dal pm di Milano, Maurizio Ascione, titolare dell'inchiesta sulle quote latte. Corruzione e bancarotta i reati ipotizzati dal magistrato milanese, per il momento a carico di ignoti. Obiettivo della Procura di Milano è accertare se dietro il mancato pagamento delle multe stabilite dall'Unione Europea per gli allevatori lombardi colpevoli di aver prodotto una quantità di latte superiore rispetto alle “quote” previste della normativa comunitaria, possa esserci stato un giro di mazzette servito a “far pressioni” sulla politica in modo da ottenere una dilazione sul termine dei versamenti delle sanzioni.



Secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari milanesi, Gianna Gancia non è stata ascoltata solo sul suo ruolo di presidente della Provincia di Cuneo (territorio ad alta densità di allevatori): diverse domande dell'interrogatorio (il cui verbale è stato secretato) avrebbero riguardato la condotta dell'ex ministro della Semplificazione. E in serata è stato ascoltato dal pm Ascione un altro testimone: Dario Fuscio, ex senatore del Carroccio e presidente dell'Agea, l'Agenzia per le rogazioni per l'Agricoltura.